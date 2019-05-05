Круглова: гордимся поддержкой акции «Красная гвоздика» игроками ЦСКА и «Динамо»

Исполнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова прокомментировала поддержку всероссийской акции «Красная гвоздика» на матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо» (2:2).



«Сегодняшний матч — это не просто праздник спорта и возможность поболеть за любимые команды. Сегодня мы отдаем дань памяти Героям Отечества, чей бессмертный подвиг предопределил счастливую мирную жизнь для многих поколений. Мы гордимся поддержкой футболистов двух замечательных московских команд — ЦСКА и «Динамо», ценим, что в этот день с нами Василий Романович Литовка — ветеран Великой Отечественной войны, участник парада 9 мая 1945 года на Красной площади. И мы благодарим гостей матча: когда трибуны дружно поднялись в приветствии, на стадионе воцарилась потрясающая атмосфера всеобщего единения. Акция «Красная гвоздика» действительно объединяет сердца, и это важно, что теперь о ней узнает ещё больше людей», — сказала Круглова в пресс-релизе, который представлен «Чемпионату».

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