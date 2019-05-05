Анти-Fan ID, добрый перформанс ЦСКА и «Зорро» Нисимура. Лучшие фото с дерби

5 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт был открыт на 28-й минуте. Автором гола стал Яка Бийол, которому ассистировал Иван Обляков. На 35-й минуте равновесие восстановил Мигел Кардозу с паса Алексея Козлова. Перед самым свистком на перерыв гостей вывел вперёд Кирилл Панченко. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Жоаозиньо. На 85-й минуте «армейцев» спас от поражения Такума Нисимура с передачи Ивана Облякова.



ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.