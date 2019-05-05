Сульшер: «Манчестер Юнайтед» не заслужил попадания в первую четвёрку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный результат матча 37-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилд Таун» (1:1). По итогам матча «МЮ» потерял шансы на попадание в топ-4 и Лигу чемпионов.

«Всегда неприятно не выигрывать в матче. Соперник очень старался, это была их последняя игра в сезоне на своём поле. А мы вновь не смогли сыграть на своём уровне. Мы могли избежать пропущенного гола, подобных голов мы пропустили уже немало в этом сезоне.

Мы не заслужили попадания в четвёрку лучших. У нас были шансы, но мы их не использовали", — передаёт слова Сульшера ВВС.

«Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилдом», потеряв шансы попасть в ЛЧ