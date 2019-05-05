Созин: ЦСКА симпатичная команда? Но статистика у неё не слишком симпатичная

Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин, комментируя ничейный результат между ЦСКА и «Динамо», оценил последние выступления «армейцев» в чемпионате России.

«Часто приходится слышать, что у ЦСКА симпатичная команда. Это такой штамп, в смысл которого особо никто не вникает. Я понимаю, что такое симпатичная девушка. Но абсолютно не понимаю, за чем скрывается симпатичность футбольной команды. Предполагаю, что ЦСКА так называют, потому что команда часто играет в агрессивный футбол, не отсиживается в обороне, ищет удачу у чужих ворот. Но в том же матче с «Динамо» за эту симпатичную команду становилось тревожно каждый раз, когда динамовцы переходили в атаку.

Впрочем, это субъективное восприятие, а ведь есть также статистика, которая у ЦСКА не слишком симпатичная. Например, команда не выигрывает в матчах, в которых пропустила первой. Симпатично сыграли в Лиге чемпионов, обыграли мадридский «Реал», но в итоге заняли последнее место в группе. Можно вспомнить, что в последних пяти матчах ЦСКА набрал всего 5 очков — это 13-й результат в чемпионате, то есть на уровне аутсайдеров. Такими темпами и при хорошей форме тульского «Арсенала» можно вообще выпасть из первой пятёрки и впервые за тысячу лет остаться без еврокубков. Остаётся пожелать ЦСКА избавиться от симпатичности, взамен постараться приобрести больше прагматичности и спортивной злости. В повседневной жизни, так называют команды которые имеют стальные мужские достоинства. Такая команда выигрывает чемпионаты и различные лиги. А симпатичные скребутся в середине", — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.