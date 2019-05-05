Сарри: после второго гола «Челси» сумел показать хороший футбол

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (3:0)

«В начале матча мы смотрелись уставшими физически и морально. Во втором тайме соперник снизил интенсивность, и мы получили контроль над матчем. В первом тайме мы действовали неуверенно. Нам повезло забить два гола за три минуты. Но после второго гола мы сумели показать хороший футбол.



Рубен Лофтус-Чик хороший игрок не только для меня, но и для всего английского футбола. Он прогрессирует от матча к матчу и может стать одним из лучших полузащитников в Европе.



Я не знаю о будущем Гонсало Игуаина, вы должны спросить клуб. Но здесь нелегко играть нападающим, которые привыкли к чемпионатам Испании и Италии. Адаптироваться к АПЛ нелегко, потому что физически здесь всё по-другому. Если он останется, мы сможем добиться успеха в следующем сезоне", — приводит слова Сарри ВВС.