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«Аякс» разгромил «Виллем II» и выиграл Кубок Нидерландов

«Аякс» разгромил «Виллем II» и выиграл Кубок Нидерландов
Футбол / Прочие турниры

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» разгромил «Виллем II» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп».

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Дейли Блинд, которому ассистировал Душан Тадич. Через минуту преимущество амстердамского клуба увеличил Клас-Ян Хунтелар с паса Хакима Зиеша. В середине второго тайма Хунтелар оформил дубль, доведя счёт до крупного. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Донни ван де Бек. Четвёртый гол в ворота «Виллема II» забил Расмус Ниссен с паса Нуссайра Мазрауи.

«Аякс» в 19-й раз в своей истории выиграл Кубок Нидерландов, и это является рекордом турнира.

Напомним, что «Аякс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где играет с «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).

Кубок Нидерландов. Финал
05 мая 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Виллем II
Тилбург
0 : 4
Аякс
Амстердам
0:1 – Блинд – 38, 0:2 – Хунтелар – 39, 0:3 – Хунтелар – 67, 0:4 – Ниссен – 76
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