«Аякс» разгромил «Виллем II» и выиграл Кубок Нидерландов

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» разгромил «Виллем II» и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп».

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Дейли Блинд, которому ассистировал Душан Тадич. Через минуту преимущество амстердамского клуба увеличил Клас-Ян Хунтелар с паса Хакима Зиеша. В середине второго тайма Хунтелар оформил дубль, доведя счёт до крупного. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Донни ван де Бек. Четвёртый гол в ворота «Виллема II» забил Расмус Ниссен с паса Нуссайра Мазрауи.

«Аякс» в 19-й раз в своей истории выиграл Кубок Нидерландов, и это является рекордом турнира.

Напомним, что «Аякс» лидирует в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где играет с «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 1:0).