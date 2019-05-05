«Вальядолид» обыграл «Атлетик» в матче Примеры и покинул зону вылета

Завершился матч 36-го тура испанской Примеры между «Вальядолидом» и «Атлетиком» из Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Хосе Соррилья». Итоговый счёт игры — 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 21-й минуте. Его автором стал 23-летний нападающий «Вальядолида» Вальдо Рубио. Результативная передача на счету полузащитника Рубена Алькараса.

Победа позволила «Вальядолиду» обойти в турнирной таблице чемпионата Испании «Жирону» и покинуть зону вылета. Команда Серхио Гонсалеса набрала 38 очков и поднялась на 17-е место. «Атлетик» с 50 очками в активе занимает 7-е место. В следующем туре «Вальядолид» отправится в гости к «Райо Вальекано». «Атлетик» дома будет принимать «Сельту».