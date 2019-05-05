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Миллер: работа Семака — пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней

Миллер: работа Семака — пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней
Футбол / РПЛ

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Работа Семака — это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней», — приводит слова Миллера официальный сайт клуба.

Напомним, 43-летний Семак возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Он стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.

Ранее Семак пять раз становился чемпионом, будучи игроком. По два раза он выиграл золотые медали в составе «Рубина» и «Зенита» и однажды — с ЦСКА.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в 27-м туре. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге в пятый раз в своей истории.

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