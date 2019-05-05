А. Эрнандес помог детям, пытавшимся сделать с ним селфи через решётку

Уругвайский нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес помог детям сделать с ним селфи.

Ребятишки не смогли подойти к футболисту из-за решётки, поэтому он взял их телефоны и сделал на них фотографии.

28-летний Эрнандес перешёл в ЦСКА прошлым летом из «Халл Сити» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (5 — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти), а также отметился одной результативной передачей.

После 27 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре московский клуб на выезде сыграет с «Зенитом», который уже обеспечил себе чемпионский титул. Матч состоится 12 мая.