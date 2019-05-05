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Соболев — лучший игрок 27-го тура РПЛ по версии InStat Index

Соболев — лучший игрок 27-го тура РПЛ по версии InStat Index
Футбол / РПЛ

Нападающий «Енисея» Александр Соболев стал лучшим футболистом 27-го тура Российской Премьер-Лиги по версии InStat Index. Он получил 382 балла за свои действия во время домашнего матча с «Анжи» (3:1). В этой встрече форвард отметился двумя забитыми мячами.

Второе место в туре занял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий (366). Тройку лучших замкнул игрок обороны «Краснодара» Урош Спаич (366).

В общем зачёте лидерство по-прежнему удерживает игрок ЦСКА Марио Фернандес. В среднем за матч он набирает 303 балла. На 2-м месте располагается его одноклубник Никола Влашич. Средний показатель хорвата — 301 балл за игру. Тройку лучших игроков сезона РПЛ замыкает форвард «Зенита» Артём Дзюба. Средний результат 30-летнего нападающего — 298 баллов за матч.

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