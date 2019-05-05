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Карпин: Ерёменко по футбольному мышлению опережает 90% игроков РПЛ

Карпин: Ерёменко по футбольному мышлению опережает 90% игроков РПЛ
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Испытываю положительные эмоции от результата, от игры — смешанные. В сегодняшнем матче было много вещей, которые мне понравились, а с другой стороны не понравились. Если говорить глобально, то во втором тайме игра была лучше.

Сигурдссон отсутствовал сегодня по причине травмы. Мы надеемся, что он сможет сыграть против «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент „Чемпионата“ Виктория Давыдова.

Также Карпин поделился мнением об игре финского полузащитника Романа Ерёменко.

«Ерёменко по футбольному мышлению и скорости принятия решений опережает не только своих партнёров, а 90% всей лиги. Многим бы хотелось подняться до такого уровня», — добавил специалист.

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