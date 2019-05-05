Три гола после ударов головой — в видеообзоре матча ЦСКА — «Динамо»

В 28-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Счёт на 28-й минуте открыл хавбек «армейцев» Яка Бийол, замкнув подачу с углового в исполнении Ивана Облякова. На 35-й минуте равновесие восстановил Мигел Кардозу, который вышел один на один с голкипером ЦСКА после передачи Алексея Козлова. В концовке первого тайма Кирилл Панченко переправил мяч в ворота после навеса Жоаозиньо. В концовке встречи ЦСКА спас от поражения Такума Нисимура, отличившийся после навеса Облякова.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 12 мая. «Динамо» предстоит домашняя встреча с «Ростовом», которая пройдёт 10 мая.