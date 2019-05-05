Голкипер «Рейнджерс» Макгрегор ударил соперника ногой и изобразил травму

В матче 36-го тура шотландской Премьер-лиги между «Рейнджерс» и «Хайбернианом» (1:0) произошёл забавный эпизод с участием голкипера хозяев Аллана Макгрегора.

На 89-й минуте 37-летний вратарь, выбивая мяч с рук в поле, ударил ногой игрока соперников, который пытался воспрепятствовать его действию. После этого Макгрегор упал на газон, делая вид, что травмировался. Однако главный арбитр встречи Бобби Мадден на уловки футболиста «Рейнджерс» не повёлся и предъявил ему красную карточку.

В текущем сезоне на клубном уровне Макгрегор сыграл 52 матча и пропустил 38 мячей. Он является воспитанником «Рейнджерс». За клуб из Глазго он выступал в период с 2001 по 2012 год. Вернулся в родной клуб Макгрегор летом прошлого года в качестве свободного агента.