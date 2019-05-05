В Германии фанат был задержан за бросок креслом в арбитра

Болельщики «Карл Цейсс» устроили дебош после окончания матча третьего немецкого дивизиона с «Вюрцбургер Киккерс», которые завершился поражением их любимой команды со счётом 3:4. Об этом сообщает T-Online.

Разгневанные проигрышем фанаты попытались перелезть через забор, отделяющий трибуны от поля, чтобы напасть на главного судью Маркуса Волленвебера. Один из болельщиков бросил кресло и попал в судью, нанеся ему лёгкую травму. Фанат первоначально скрылся от полиции, но позже был арестован. Также были задержаны ещё несколько болельщиков.

По итогам матча «Карл Цейсс» остался в зоне вылета на 17-м месте в турнирной таблице третьей немецкой лиги. «Вюрцбургер Киккерс» благодаря победе поднялся на седьмое место.