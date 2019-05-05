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Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: думайте что угодно, но состав выбираю я

Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: думайте что угодно, но состав выбираю я
Футбол / Испания

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (3:2), а также высказался по поводу отсутствия в заявке нападающего Гарета Бэйла.

«Почему Бэйла не было в заявке? Состав выбираю я. Является ли это посланием для него? Думайте что угодно, но состав выбираю я. Ничего более.

У Мариано не было шансов проявить себя, так как он был травмирован. Я рад, что сегодня он забил два гола.

Мне нужно было выбрать из трёх вратарей. Сегодня я выбрал Куртуа", — приводит слова Зидана Marca.

«Реал», набрав 68 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В следующем туре «Королевский клуб» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 12 мая.

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