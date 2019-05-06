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В Англии футболист проигнорировал фэйр-плей, забив гол травмированному вратарю

В Англии футболист проигнорировал фэйр-плей, забив гол травмированному вратарю
Футбол / Англия

Нападающий клуба Первой английской лиги «Сканторп Юнайтед» Джош Моррис забил гол в матче 46-го тура чемпионата после того, как вратарь «Плимут Аргайл» Мэтт Мейси получил травму. Встреча состоялась в Плимуте на стадионе «Хоум Парк».

Инцидент произошёл на 60-й минуте. Мейси пытался выбросить мяч за пределы поля, чтобы получить медицинскую помощь. Но Моррис перехватил мяч у самой боковой линии и отправил его в ворота, перебросив голкипера. На поле из-за этого эпизода произошла потасовка. «Плимут» в «твиттере» назвал этот гол «самым неспортивным в истории домашнего стадиона».

Видеообзор матча можно посмотреть в YouTube-канале «Сканторп Юнайтед». Эпизод со скандальным голом начинается с 1:02.

«Плимут» одержал победу со счётом 3:2. По итогам матча обе команды вылетели во Вторую лигу, которая является четвёртым по силе английским дивизионом.

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