«Лион» и «Лилль» сыграли вничью в матче Лиги 1

Завершился матч 35-го тура французской Лиги 1 между «Лионом» и «Лиллем». Встреча проходила на стадионе «Стад де Люмьер». Итоговый счёт игры — 2:2.

Первый мяч в матче был забит уже на 11-й минуте. После паса Мемфиса Депая результативный удар нанёс Мартен Терье. Однако на 50-й минуте Лоик Реми счёт сравнял. А на 68-й минуте гости уже были впереди. Гол в составе «Лилля» забил Бубакари Сумаре. На 74-й минуте равновесие в счёте восстановил Лео Дюбуа.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» и «Лион» занимают соответственно 2-е и 3-е место. Команда Кристофа Галтье набрала 69 очков. Подопечные Бруно Женезио имеют в активе 63 очка. В следующем туре «Лилль» будет принимать «Бордо», а «Лион» отправится в гости к «Марселю».