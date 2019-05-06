ПАОК повторил 55-летнее достижение, завершив чемпионат Греции без поражений

Чемпион Греции ПАОК завершил чемпионат не проиграв ни одного матча. Подобное произошло лишь во второй раз в истории греческого футбола

В заключительном туре ПАОК обыграл ПАС со счётом 2:0 и финишировал с показателями в 26 побед при четырёх ничьих в 30 матчах. Данный результат является национальным рекордом.

Ранее без поражений сезон закончил только «Панатинаикос». Это произошло в сезоне-1963/64, но тогда клуб одержал 24 победы при шести ничьих.

Владельцем ПАОКа является российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди. Тренирует команду Рэзван Луческу, сын бывшего наставника «Зенита» Мирчи Луческу.

Напомним, что чемпионство стало для команды из города Салоники третьим в истории. Ранее она становилась чемпионом в сезонах-1975/76 и 1984/85.

В нынешнем сезоне ПАОК обыграл «Спартак» (3:2, 0:0) в 3-м квалификационном раунде, но затем уступил «Бенфике» (1:1, 1:4) в раунде плей-офф.