Дзюба: это волшебный сезон, а говорили, что «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется…

Форвард «Зенита» Артём Дзюба высказался о победе в чемпионате России, которая стала для него первой, и дал краткую оценку текущему сезону.

«Очень хотелось стать чемпионом. Закончить карьеру без такого звания обидно. И счастлив, что прошёл долгий путь и добрался до золота. Всё было не зря. Благодарен судьбе за всё, что со мной происходило. Как сказали умные люди, мне следовало всё это пройти – на протяжении карьеры иногда думал, что так и останусь на вторых-третьих ролях. А сейчас приятно, что я один из тех, кто отдал всё ради этой победы.

Этот сезон вообще волшебный. Лучшее, что произошло в карьере – прекрасный чемпионат мира, потом ты возвращаешься в клуб и, хотя и уставший, но на такой потрясающей волне. Был грандиозный матч с минским «Динамо» – 8:1, мы в итоге попали в Лигу Европы, в РПЛ стартовали неплохо.

Но конец прошлого года получился очень непростым – и эмоционально, и физически. Доигрывали на ободах, иммунитет оказался уничтожен – постоянно что-то творилось с организмом, всё время повышалась температура. Реально доезжали на зубах, вырывали победы. Передышка случилась вовремя, а потом мы преодолели пессимизм. Говорили же, что сейчас «Зенит» сдуется, Дзюба сдуется…

Меня многие предупреждали, что на тебя будут по-другому смотреть, пойдёт немало критики. Пришлось перестраиваться, немного менять позицию, осваиваться. Ради команды я это сделал", — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».