Плавательная шапка Шомуродова, Мисс ФК «Ростов» и растяжка Петрова. Фото с матча

5 мая в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт в середине первого тайма. Автором гола стал Виктор Классон, который реализовал 11-метровый. В концовке встречи ростовчан спас от поражения Эльдор Шомуродов с паса Романа Ерёменко.



«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (37) — на 7-м.



В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Енисеем». Матч состоится 11 мая. «Ростову» 10 мая предстоит выездная встреча с «Динамо».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.