Мертенс обошёл Марадону по числу голов за «Наполи» в Серии А

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс отличился голом в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Кальяри», который состоялся накануне, 5 мая, и завершился победой неаполитанцев со счётом 2:1.

Этот мяч стал для 31-летнего бельгийского футболиста 82-м за клуб в чемпионате Италии. По этому показателю он обошёл легендарного игрока неаполитанцев Диего Марадону. При этом для достижения этого показателя Мертенсу понадобилось 203 матча, в то время как аргентинцу – 187.

«Я очень рад, что обогнал Марадону и стал частью истории «Наполи». Моё будущее? Если я хочу забивать в Италии, я должен остаться. Я всегда говорил, что мне хорошо здесь, я хочу продолжать делать важные вещи в футболке этого клуба», — сказал Мертенс после матча.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» по-прежнему занимает 2-е место. Команда Карло Анчелотти имеет в активе 73 очка.