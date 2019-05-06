Эмери: теперь цель «Арсенала» — Лига Европы

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери после ничейного результата с «Брайтоном» (1:1) в 37-м туре чемпионата Англии рассказал о целях лондонского клуба. «Канониры» практически потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов через АПЛ.

«При счете 1:0 нужно было забить второй гол. Мы контролировали игру все 90 минут. Теперь наша цель – Лига Европы. У нас есть шанс кое-чего там добиться, мы постараемся это сделать», – цитирует испанского специалиста BBC.

«Арсенал», набрав 67 очков, остался на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отставание «канониров» от 4-го места, которое даёт право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет три очка.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Бёрнли». Встреча состоится 12 мая.