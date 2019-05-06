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«Гремио» проиграл «Флуминенсе», ведя 3:0

«Гремио» проиграл «Флуминенсе», ведя 3:0
Футбол / Южная Америка

В третьем туре чемпионата Бразилии «Гремио» дома в результативном матче уступил «Флуминенсе» — 4:5. Хозяева к 22-й минуте вели 3:0, пропустили четыре гола, впоследствии сравняли счёт, но в компенсированное ко второму тайму время гости с пенальти вырвали победу.

В другом матче «Васко да Гама» дома поделил очки с «Коринтиансом» — 1:1. В составе хозяев пенальти реализовал экс-форвард ФК «Москва» Макси Лопес.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро», одержавший на выезде волевую победу над «Сеарой» — 2:1. У гостей 9 очков из 9 после 3 туров.

Бразилия. Серия А. 3-й тур

«Баия» — «Аваи» — 1:0
«Гремио» — «Флуминенсе» — 4:5
«ССА Масейо» — «Сантос» — 0:0
«Ботафого» — «Форталеза» — 1:0
«Сан-Паулу» — «Фламенго» — 1:1
«Крузейро» — «Гояс» — 2:1
«Шапекоэнсе» — «Атлетико Паранаэнсе» — 1:1
«Сеара» — «Атлетико Минейро» — 1:2
«Палмейрас» — «Интернасьонал» — 1:0
«Васко да Гама» — «Коринтианс» — 1:1.

Бразилия - Серия А. 3-й тур
06 мая 2019, понедельник. 01:00 МСК
Гремио
Порту-Алегри
4 : 5
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
1:0 – Андре – 7, 2:0 – Эвертон – 13, 3:0 – Casagrande Silveira – 22, 3:1 – Гонсалес – 39, 3:2 – Лусиано – 41, 3:3 – Феррас – 55, 3:4 – Абреу – 72 (пен), 4:4 – Каннеман – 84, 4:5 – Гонсалес – 90+2
Бразилия - Серия А. 3-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Васко да Гама
Рио-де-Жанейро
1 : 1
Коринтианс
Сан-Паулу
0:1 – Да Силва – 17, 1:1 – Лопес – 39 (пен)
Бразилия - Серия А. 3-й тур
05 мая 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сеара
Форталеза
1 : 2
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти
1:0 – Буэно – 24, 1:1 – Натан – 26, 1:2 – Жаир – 90+3
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