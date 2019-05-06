«Гремио» проиграл «Флуминенсе», ведя 3:0

В третьем туре чемпионата Бразилии «Гремио» дома в результативном матче уступил «Флуминенсе» — 4:5. Хозяева к 22-й минуте вели 3:0, пропустили четыре гола, впоследствии сравняли счёт, но в компенсированное ко второму тайму время гости с пенальти вырвали победу.

В другом матче «Васко да Гама» дома поделил очки с «Коринтиансом» — 1:1. В составе хозяев пенальти реализовал экс-форвард ФК «Москва» Макси Лопес.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бразилии «Атлетико Минейро», одержавший на выезде волевую победу над «Сеарой» — 2:1. У гостей 9 очков из 9 после 3 туров.

Бразилия. Серия А. 3-й тур

«Баия» — «Аваи» — 1:0

«Гремио» — «Флуминенсе» — 4:5

«ССА Масейо» — «Сантос» — 0:0

«Ботафого» — «Форталеза» — 1:0

«Сан-Паулу» — «Фламенго» — 1:1

«Крузейро» — «Гояс» — 2:1

«Шапекоэнсе» — «Атлетико Паранаэнсе» — 1:1

«Сеара» — «Атлетико Минейро» — 1:2

«Палмейрас» — «Интернасьонал» — 1:0

«Васко да Гама» — «Коринтианс» — 1:1.