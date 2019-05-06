Лукас Васкес: иногда не хватает уважения к «Реалу»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес рассказал о своих перспективах в мадридском клубе.

«Не уверен полностью в своём будущем. Мой контракт рассчитан до 2021 года, но я бы хотел остаться.

В футболе важно настоящее, эта команда трижды выиграла Лигу чемпионов. Мы были лучшими, а теперь всё обставлено так, будто мы ничего не стоим, это неверно. Я очень рад быть здесь. Каждый сезон называют множество имён футболистов вне зависимости от того, побеждаем или нет. Стоит пару раз не попасть в состав, и сразу начинаются разговоры. Думаю, иногда не хватает уважения к нашей команде», — цитирует Васкеса Marca.

«Реал», набрав 68 очков, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата.