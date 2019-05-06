Месси назвал трёх игроков, которых летом следует подписать «Барселоне»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси представил своё видение по работе клуба в трансферное окно в ближайшее межсезонье, сообщает Don Balon. По информации издания, аргентинец желал бы укрепления трёх позиций – вратаря, центрального защитника и нападающего.

Идеальным вариантом на позицию голкипера Месси представляется вратарь «Аякса» Андре Онана, который уже находился в системе каталонского клуба. С большой долей вероятности Яспер Силлессен покинет «Барселону».

Среди центральных защитников приоритетным вариантом является Маттиас де Лигт из «Аякса». Ранее из этого же клуба «Барселона» приобрела Фрэнки де Йонга. Среди нападающих чемпионы Испании изучают кандидатуры Луки Йовича из «Айнтрахта» и Ирвинга Лосано из ПСВ.