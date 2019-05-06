Суд обязал «Тосно» выплатить более 60 млн рублей задолженности

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу о банкротстве «Тосно» обязал клуб выплатить более 60 млн рублей задолженности в бюджет по иску Федеральной налоговой службы.



«Признать обоснованным и подлежащим включению во вторую очередь реестра требований кредиторов автономной некоммерческой организации „Футбольный клуб “Тосно» требование Федеральной налоговой службы в лице УФНС России по Ленинградской области в размере 41 111 396 руб. 96 коп. задолженности по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование", — говорится в определении суда.

Еще 7,9 млн рублей, около 6,5 млн рублей пеней и примерно 5,3 млн рублей штрафа суд поставил в третью очередь выплат кредиторам «Тосно». После сезона-2017/18 «Тосно» объявил о прекращении существовании, а позднее арбитражный суд признал команду банкротом.