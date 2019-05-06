Тимощук: мы — чемпионы, с победой, любимый город!

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в социальной сети поздравил Санкт-Петербург с победой команды в Российской Премьер-Лиге. Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в 27-м туре. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиге в пятый раз в своей истории. Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).



«Мы — чемпионы. Каждый из нас! С победой, любимый город, и — наконец-то — здравствуй, Лига чемпионов!», — написал Тимощук на странице «ВКонтакте».

В качестве футболиста «Зенита» украинский специалист дважды становился чемпионом России — в 2007 и 2015 годах.