Михайличенко может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Динамо» К

Киевское «Динамо» по окончании сезона может сменить главного тренера, сообщает Sportarena. Контракт Александра Хацкевича подходит к завершению, пока что ему не предлагали новое соглашение. По информации издания, бело-голубых может возглавить спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в период с 2002 по 2004-й год. За это время он дважды приводил киевлян к золотым медалям чемпионата Украины. С молодёжной сборной он становился вице-чемпионом чемпионата Европы – 2006.

Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года и за это время выиграл лишь Суперкубок Украины – 2018. В этом сезоне киевляне вылетели Из Кубка Украины и Лиги Европы, а в национальном чемпионате отстают от «Шахтёра» на девять очков.

Последний раз киевляне выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2015/16.