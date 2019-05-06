Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Михайличенко может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Динамо» К

Михайличенко может сменить Хацкевича на посту главного тренера «Динамо» К
Футбол / Прочие турниры

Киевское «Динамо» по окончании сезона может сменить главного тренера, сообщает Sportarena. Контракт Александра Хацкевича подходит к завершению, пока что ему не предлагали новое соглашение. По информации издания, бело-голубых может возглавить спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в период с 2002 по 2004-й год. За это время он дважды приводил киевлян к золотым медалям чемпионата Украины. С молодёжной сборной он становился вице-чемпионом чемпионата Европы – 2006.

Хацкевич возглавляет «Динамо» с лета 2017 года и за это время выиграл лишь Суперкубок Украины – 2018. В этом сезоне киевляне вылетели Из Кубка Украины и Лиги Европы, а в национальном чемпионате отстают от «Шахтёра» на девять очков.

Последний раз киевляне выигрывали чемпионат Украины в сезоне-2015/16.

Хацкевич: «Шахтёр» пробил уже 5 пенальти, «Динамо» зарабатывает 5-7 карточек
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент