Бартомеу: собираемся изменить Лигу чемпионов к лучшему

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением об изменении формата Лиги чемпионов.

«Мы играем много матчей в Лиге чемпионов, но не против таких команд, как «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Это делает такие игры особенными, но это неправильно. Болельщики хотят видеть больше таких матчей, а с 2024 года новый формат позволит это сделать.

Никто не говорит о закрытой лиге для самых богатых. Это будет эволюция, а не революция Лиги чемпионов, собираемся изменить турнир к лучшему», — цитирует президента «Барселоны» The Guardian.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» в первом матче 1/2 финала разгромила «Ливерпуль». Ответная встреча пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».