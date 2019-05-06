Фурсенко: испытание Лигой чемпионов «Зенит» пройдёт очень достойно

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил петербургский клуб с завоеванием титула чемпиона России.



«Я хочу поздравить болельщиков, всех тех людей, которые болеют за «Зенит». Это действительно счастье, когда команда становится чемпионом. Нам предстоит играть в Лиге чемпионов, это испытание настоящее, которое, я уверен, наша команда под управлением Сергея Богдановича пройдёт очень достойно. Я поздравляю с той победой, которая у нас произошла, но и желаю нашим болельщикам получить огромное удовольствие от Лиги чемпионов, в которой мы будем играть. Мне все доставили огромное удовольствие, вся команда. Все были друг за друга, все бились. Команда, мне кажется, сейчас стабилизировала состав и может выполнить очень серьёзные задачи, которые перед ней ставит новый президент», — приводит слова Фурсенко «Спорт уик-энд».



Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).

Фурсенко: чемпионство «Зенита» — это счастье. Мужики — молодцы, Семак — герой