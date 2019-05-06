Клопп: фанаты других клубов АПЛ будут рады, если «Ливерпуль» потерпит неудачу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о чемпионской гонке, в которой участвует его команда.



«Многие болельщики других клубов будут рады, если мы потерпим неудачу. Для меня это не проблема, всё нормально. Когда я только пришёл в «Ливерпуль», сразу понял, что этому клубу предстоит проделать большой и тяжёлый путь. Именно это мы сейчас и делаем, и нам нелегко, потому что удача не всегда на нашей стороне. И клуб, и игроки готовы к усердной работе.



Что бы ни случилось, для нас это будет очень успешный сезон, и я уверен, что наши болельщики считают так же. Перед началом сезона ты хочешь стать чемпионом. В день, когда ты осознаёшь, что тебе это не удастся, ты расстраиваешься. Для некоторых команд этот момент наступает в первый день, для некоторых – в последний. Большой разницы нет. Очевидно – мы стараемся изо всех сил и не можем сделать больше», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



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