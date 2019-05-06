Ломбертс: горжусь тем, что играл за великий питерский клуб

Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита» Николас Ломбертс, ныне выступающий за бельгийский «Остенде», поздравил петербургский клуб с завоеванием чемпионского титула.

«Прежде всего я по-настоящему счастлив за всех в Петербурге. За фанатов, за игроков, за всех членов команды «Зенит». И особенно я горд за своего друга Александра Анюкова. Это просто здорово, что Саша совершил в этом сезоне после того, что с ним сделал Роберто Манчини в предыдущем. Анюков вообще одна из ярчайших легенд «Зенита» и всего российского футбола. Я горжусь тем, что играл за великий питерский клуб.

Надеюсь, что «Зениту» выпадет играть в Лиге чемпионов с клубом, который базируется недалеко от Бельгии, чтобы я смог приехать на этот матч и оказаться среди фанатов, поболеть за «Зенит». Жду, что «Зенит» сумеет выйти из группы и сыграть в 1/8 финала, а что случится дальше, никто не знает. Здорово, что болельщики сумели отпраздновать первое чемпионство на новом стадионе. Надеюсь, что скоро я приеду на матч «Зенита». Я по всем вам скучаю. Надеюсь, однажды я буду работать на благо «Зенита», — цитирует Ломбертса «Спорт уик-энд».

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).