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Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Манчини поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии, в своём «твиттере» поздравил петербургский клуб с досрочной победой в Российской Премьер-Лиге.

«Поздравляю с заслуженной победой и желаю вам всего лучшего в будущем!» — говорится в сообщении итальянского специалиста.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли пятое место в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России по итогам 27-го тура. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги в пятый раз в своей истории. Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По количеству чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

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