«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака

Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак, вероятно, продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге.



Как утверждает Przeglad Sportowy, следующим клубом 21-летнего футболиста станет «Ахмат». По информации издания, грозненцы уже согласовали переход Михалака, который состоится в летнее трансферное окно.



Конрад станет вторым поляком в нынешнем составе «Ахмата». Зимой грозненцы приобрели у плоцкой «Вислы» хавбека Дамьяна Шиманьского.



В нынешнем сезоне Михалак принял участие в 21 матче польской Экстраклассы, в которых записал на свой счёт гол, а также получил 2 жёлтые карточки.



«Ахмат» после 27 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. В трёх заключительных турах грозненцам предстоит сыграть с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Ростовом».

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