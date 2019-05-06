Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ЦСКА — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака

«Ахмат» согласовал переход полузащитника «Лехии» Михалака
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Лехии» Конрад Михалак, вероятно, продолжит карьеру в Российской Премьер-Лиге.

Как утверждает Przeglad Sportowy, следующим клубом 21-летнего футболиста станет «Ахмат». По информации издания, грозненцы уже согласовали переход Михалака, который состоится в летнее трансферное окно.

Конрад станет вторым поляком в нынешнем составе «Ахмата». Зимой грозненцы приобрели у плоцкой «Вислы» хавбека Дамьяна Шиманьского.

В нынешнем сезоне Михалак принял участие в 21 матче польской Экстраклассы, в которых записал на свой счёт гол, а также получил 2 жёлтые карточки.

«Ахмат» после 27 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. В трёх заключительных турах грозненцам предстоит сыграть с «Крыльями Советов», ЦСКА и «Ростовом».

Красивый гол Исмаэла — в видеообзоре матча «Ахмат» — «Зенит»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент