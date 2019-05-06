Рахимов: у Ракицкого потрясающий КПД

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением об игре с «Зенитом» (1:1) и похвалил защитника петербургского клуба Ярослава Ракицкого.

«Намного качественнее стал «Зенит» с приходом Ракицкого, Азмуна и Барриоса. Если вы обратите внимание на этих игроков, то увидите, что у Ракицкого потрясающий КПД. Помимо того что он может хорошо начать атаку, он достаточно уверенно чувствует себя в обороне и при этом забивает голы, которые приносят очки. Надо сказать, что это очень хорошее приобретение.

Что касается Барриоса, посмотрите, какой объём работы он выполняет и при этом читает игру, занимает грамотно позицию, выигрывает много мячей. Если мы вспомним Паредеса, которого продал «Зенит», то Барриос более командный игрок. Он помимо разрушительной работы может ещё выполнять и созидательную. И мы все прекрасно знаем Азмуна. Это футболист с отличными скоростными качествами, великолепно играет головой. Посмотрите, сколько он уже мячей забил. Я думаю, что с приобретением этих футболистов «Зениту» стало полегче играть.

Теперь ждать только от Дзюбы голов не приходится, ведь есть Азмун. Он очень много моментов создаёт. А на фоне Сердара очень прибавил ещё и Дриусси, который выглядит очень хорошо. Приобретения сыграли очень большую роль в чемпионстве «Зенита». Это качественные футболисты, благодаря которым качество игры «Зенита» стало намного лучше и выше", — цитирует Рахимова «Спорт уик-энд».