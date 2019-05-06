Партнёр «КБ Стрелка»: стадион «Торпедо» будет исключительным

В рамках партнёрства с ГК «Инград» «КБ Стрелка» разработала стратегию развития территории вокруг стадиона «Торпедо» с интеграцией комплексной модели спортивной зоны.



«Торпедо» станет первым районным стадионом в Москве, органично вписанным в городскую среду. Он будет реконструирован по проекту французского архитектурного бюро Michel Rémon&Associés. «КБ Стрелка» провела международный архитектурный конкурс, который был призван привлечь международных профессионалов и найти лучшие решения.



«После Олимпиады и чемпионата мира по футболу мы прекрасно научились строить стадионы. Но все они общенационального уровня и предназначены для телевизионных трансляций. В Европе и Америке мы встречаем другой формат — там стадионы являются частью инфраструктуры жилого района. В Москве первым подобным проектом станет стадион «Торпедо». При этом благодаря качеству архитектурного проекта это будет исключительный стадион», — заявил партнёр «КБ Стрелка» Григорий Ревзин.



«КБ Стрелка» как стратегический консультант крупного девелопера представила также своё видение развития территории вокруг спортивного комплекса. В результате комплексного исследования окружающего контекста появился набор правил проектирования открытых пространств, требований и рекомендаций, которые помогут создать комфортные условия для жизни и отдыха разных групп горожан.