Жена Икарди — об откровенной фотосессии: это не отменяет его 130 голов

Ванда Нара, агент и жена аргентинского нападающего «Интера» Мауро Икарди, в социальной сети ответила на критику болельщиков, которые выразили недовольство тем, что она с мужем приняла участие в откровенной фотосессии.

Фотографии Ванда опубликовала в своём «инстаграме», причём на некоторых из них форвард оказался полностью обнажённым.

«Фотосессия не отменяет его 130 голов, и он не забыл, как играть. Только он может сказать, счастлив ли он, а я делаю то, что делает его счастливым. Помните, что это его выбор. Уверяю вас, что таких настоящих мужчин, как он, немного», — написала Нара в «Инстаграме».

Напомним, в феврале Икарди был лишён капитанской повязки в «Интере» после критики в адрес клуба со стороны Нары, обвинившей нерадзурри в неуважении к мужу. Конфликт случился на почве переговоров по новому контракту. Форвард перестал выходить на поле, ссылаясь на травму, однако главный тренер команды Лучано Спаллетти заявлял, что врачи не выявили у него серьёзных проблем со здоровьем.