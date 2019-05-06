Ловрен: то, что в Лиге чемпионов нас списали со счетов, злит меня ещё сильнее

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен высказал уверенность, что его команда ещё способна выйти в финал Лиги чемпионов, несмотря на выездное поражение в первой игре с «Барселоной» со счётом 0:3.



«То, что люди списали нас со счетов, злит меня ещё сильнее. Я зол, и во мне жажда показать им, что мы способны на что-то особенное на „Энфилде“. У нас сильнее футболисты, а такие должны проявлять себя в больших матчах. Считаю, во вторник на „Энфилде“ будет один из таких.



Мы — „Ливерпуль“, это уникальный клуб. Когда говорят, что „они не пройдут дальше“, нам всегда удаётся проявить характер и совершить камбэк. В футболе всё возможно, особенно если это Лига чемпионов на «Энфилде», — приводит слова Ловрена Mirror.

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