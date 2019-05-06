Вратарь «Ньюкасла»: не хотел травмировать Салаха, я не такой

Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал об инциденте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3), в котором вингер красных Мохамед Салах получил травму после столкновения с ним.



«Я не наносил ему удара рукой, не бил его. Вероятно, это было моё бедро. Поначалу я не был уверен, кто именно травмировал Салаха – я или кто-то ещё. Но я подошёл к нему и извинился. Я точно не хотел нанести ему повреждение, я не такой. Мне было жаль его, но я был сфокусирован на мяче. Порой невозможно следить за всем, что происходит вокруг.



Ответил ли мне Салах? Да, он что-то сказал. Не знаю, сколько времени он провёл без сознания, потому что до меня к нему подошёл мой партнёр и Мохамед ему не ответил. В тот момент мы испугались за него. Но спустя минуту он ответил. Я счастлив, что с ним всё хорошо», — цитирует Дубравку Goal.com со ссылкой на Daily Gazette.

Фото доступно в «твиттере» Daily Mail.