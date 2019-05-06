«Зенит»: наши болельщики — лучшие в мире! Это наша общая победа!

«Зенит» обратился с болельщикам петербургской команды и поблагодарил за поддержку и встречу команды в аэропорту после того, как стало известно о завоевании чемпионского титула.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит каждого, кто приехал на матч в Грозный, а также всех тех, кто был рядом с командой в Пулково-2. Ваша поддержка на «Ахмат Арене» помогла команде проявить характер и добиться волевой ничьей, которая в результате позволила досрочно завоевать чемпионский титул.



Яркая атмосфера, которую вы создали на площади перед Пулково-2, в очередной раз доказала, что болельщики «Зенита» — лучшие в мире! Это наша общая победа!», — говорится на официальном сайте «Зенита».

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).