Кокорин: важнее не медаль, а долгожданное чемпионство

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о завоевании сине-бело-голубыми чемпионского титула по итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«О чемпионстве сказал кто-то из сторонних. Важнее не медаль, а что это долгожданное чемпионство. Посмотреть не удалось, потому что по «Матчу» не показывали. Конечно, важно, что клуб даст мне медаль», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Кокорин в начале нынешнего сезона успел принять участие в трёх матчах Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями. 8 октября форвард в компании своего младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и друга Александра Протасовицкого стал зачинщиком двух драк в центре Москвы. 11 октября молодые люди были заключены под стражу.

Кокорина поздравили с чемпионством. Последнее заседание суда перед приговором Развязка близка.