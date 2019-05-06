Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.



«Для меня Жоржиньо – лучший полузащитник в Европе. Он потрясающе контролирует игру, отбирает мяч и справляется с давлением со стороны соперника», — цитирует Моуринью Tribal Football со ссылкой на beIN Sport.



Жоржиньо перешёл в «Челси» летом прошлого года из «Наполи» вслед за главным тренером Маурицио Сарри. В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола (один – с пенальти) и получил 7 жёлтых карточек. Синие, набрав 71 очко, занимают третье место в турнирной таблице первенства и уже обеспечили себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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