Влашич: глубокие соболезнования тем, кто потерял дорогих и близких

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич выразил соболезнования родным и близким погибших в трагедии в Шереметьево.

«Я убеждён, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни какие-либо силы, ни высота, ни глубина, ни что-либо ещё во всём творении не смогут отделить нас от любви Бога. Глубокие соболезнования тем, кто потерял дорогих и близких в этом страшном происшествии. Покойтесь с миром», — написал Влашич в «Инстаграме».

Катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск, произошла в воскресенье вечером. После 28 минут полёта экипаж экстренно вернулся в Шереметьево. Приземлиться из-за сложных метеоусловий удалось только со второй попытки. В ходе жёсткой посадки у самолёта подломились стойки и загорелись двигатели. Вскоре огонь перекинулся на всю хвостовую часть воздушного судна. По последним данным, на борту находились 78 человек. 41 из них погиб.