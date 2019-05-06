Самый юный комментатор в мире станет ведущим матчей «Футбола для дружбы»

12-летний журналист Язан Таха станет комментатором матчей финала Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной ПАО «Газпром». Таха родом из Сирии, в настоящее время обучается в академии «Strikers» (Кувейт) и обладает титулом самого юного футбольного комментатора в мире. Он также ведёт матчи на телеканале beIN Sport, увлекаясь одновременно футболом и журналистикой.



«Я начал играть в футбол в пять лет. Тогда же я прокомментировал свой первый матч «Барселона» – «Реал». Знаю, это звучит невероятно, но всё произошло само собой. Мне очень нравится не только комментировать матчи, но и играть в футбол. «Футбол для дружбы» подарил мне много положительных эмоций, много новых друзей с разных уголков планеты. Я смог повстречаться и пообщаться со своими кумирами – Ривалдо, Сальгадо, Касильясом. Надеюсь, что в этом году мне повезёт встретиться с Месси и Роналду», – рассказал Язан Таха.



Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более 5,5 тыс. участников и приобрела свыше 4,5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.