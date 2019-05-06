«Краснодар» охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал в суде о характеристике, которую предоставил краснодарский клуб на своего футболиста.

«Есть характеристика от „Краснодара“, подписанная Хашигом. «За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата».

Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.