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Фарфан выбыл до конца сезона

Фото: РИА Новости
Фарфан выбыл до конца сезона
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан не поможет своей команде в заключительном этапе нынешнего сезона. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину сообщили в пресс-службе «железнодорожников».

Перуанский футболист получил травму задней поверхности бедра, восстановление от которой, как правило, занимает не менее двух недель. Таким образом, Фарфан пропустит оставшиеся матчи в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны.

Также проблемы со здоровьем испытывает хавбек Дмитрий Тарасов, однако ожидается, что он вернётся в строй к ответной игре с «Ростовом» в полуфинале Кубка России.

В оставшихся трёх турах Премьер-Лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Встреча с «Ростовом» пройдёт 15 мая в Ростове-на-Дону.

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