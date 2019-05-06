Обладательница первого «Золотого мяча» среди женщин не сыграет на ЧМ

Форвард «Лиона» Ада Хегерберг объявила, что не сыграет на чемпионате мира — 2019, который состоится во Франции. Норвежка не выступает за национальную команду с 2017 года. Хегерберг решила не пересматривать своё решение даже ради предстоящего мирового первенства.

Норвежская футболистка стала обладательницей первого «Золотого мяча» среди женщин. В 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции.

«Решение сделать перерыв в работе со сборной было непростым, но оно хорошо продумано. Я проинформировала своего тренера Мартина Шегрена и руководство о решении и причинах. Я чувствовала гордость за то, что играю за сборную, но в сложившейся ситуации у меня нет мотивации продолжать игру», — так в 2017 году Хегерберг объяснила своё решение.