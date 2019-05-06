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Обладательница первого «Золотого мяча» среди женщин не сыграет на ЧМ

Обладательница первого «Золотого мяча» среди женщин не сыграет на ЧМ
Футбол

Форвард «Лиона» Ада Хегерберг объявила, что не сыграет на чемпионате мира — 2019, который состоится во Франции. Норвежка не выступает за национальную команду с 2017 года. Хегерберг решила не пересматривать своё решение даже ради предстоящего мирового первенства.

Норвежская футболистка стала обладательницей первого «Золотого мяча» среди женщин. В 2018 году Хегерберг стала победительницей Лиги чемпионов вместе с «Лионом», а также выиграла чемпионат Франции.

«Решение сделать перерыв в работе со сборной было непростым, но оно хорошо продумано. Я проинформировала своего тренера Мартина Шегрена и руководство о решении и причинах. Я чувствовала гордость за то, что играю за сборную, но в сложившейся ситуации у меня нет мотивации продолжать игру», — так в 2017 году Хегерберг объяснила своё решение.

Норвежка Хегерберг стала обладательницей первого «Золотого мяча» среди женщин
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