Салах не успеет восстановиться к матчу с «Барселоной»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит ответную игру полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной». Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер красных Юрген Клопп.



«Он получил сотрясение, поэтому врачи не разрешили ему играть. Мо чувствует себя нормально, но с медицинской точки зрения прошло недостаточно времени. Он расстроен, но мы ничего не можем с этим поделать», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



По словам немецкого специалиста, египтянин сможет принять участие в заключительном матче английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», который состоится в конце недели.



Ранее стало известно, что «Ливерпулю» в матче с «Барселоной» не поможет нападающий Роберто Фирмино.



Матч «Ливерпуль» — «Барселона» состоится завтра, 7 мая, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

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