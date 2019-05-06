ЦСКА установил рекорд посещаемости на «ВЭБ Арене» за сезон

На матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Динамо» (2:2) команды поддерживали 24 482 зрителя. Это новый рекорд красно-синих по посещаемости в домашних матчах с бело-голубыми в чемпионатах России. Прежний рекорд был установлен в прошлом году (19 054).

После матча с «Динамо» суммарное количество зрителей (251 456), посетивших матчи ЦСКА в этом сезоне РПЛ, превысило рекордный показатель прошлого сезона (234 080), сообщает официальный сайт «армейской» команды.

ЦСКА, набрав 45 очков, по-прежнему занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.



В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 12 мая. «Динамо» предстоит домашняя встреча с «Ростовом», которая пройдёт 10 мая.