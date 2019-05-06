Вагнер против Промеса. Полуфинал битвы за звание лучшего легионера в истории РПЛ

«Чемпионат» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» продолжает баттл, в ходе которого пользователи определят лучшего легионера в истории Российской Премьер-Лиги.



В настоящий момент проходит голосование в первой полуфинальной паре, участниками которой стали бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав и экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.



Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 и в 2013 году. С «армейцами» он завоевал 14 трофеев, среди которых три титула чемпиона России, шесть Кубков страны и Кубок УЕФА. В свою очередь Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год и помог команде впервые за 16 лет стать чемпионом России.

Принять участие в голосовании можно также на странице «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».